Альфа-самец и альфа-самка: чем отличается их поведение

Многим хорошо знакомо понятие «альфа-самца». А кто такая альфа-самка? Играет ли она ту же роль, что и альфа-самец, только среди женщин? Или все же чем-то отличается?[С-BLOCK] Понятие об «альфа-особях» ввели в обиход этологи – ученые, которые исследуют поведение стайных животных, например, волков.