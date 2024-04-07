Минстрой: ущерб от паводка в Оренбуржье может достигнуть 21 млрд рублей

Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить 21 миллиард рублей. Об этом рассказал замглавы Минстроя России Александр Ломакин во время заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе, сообщили «Известия».
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