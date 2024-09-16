Криоконсервация не воскрешает: ученый опроверг теорию о возвращении людей из «загробной жизни»

Концепция американского ученого не имеет научного обоснования и больше напоминает фантастику.Доцент РУДН Андрей Скальный опроверг теорию американского ученого Сэма Парниа о возможности оживления умерших людей.
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