Спрос на новых сотрудников на Среднем Урале вырос на 30%

В Екатеринбурге наблюдается значительный рост спроса на новых сотрудников. Согласно статистике, количество вакансий, размещенных работодателями из бизнес-сектора и государственных структур, увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии