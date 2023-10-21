Зампостпреда России в ООН: США голосованием против бразильской резолюции по Ближнему Востоку нанесли удар в спину своим партнёрам

Заместитель постпреда нашей страны ООН жёстко отреагировал на решение США ветировать проект резолюции по Ближнему Востоку, предложенный Бразилией.
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