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Военное обозрение

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Зампостпреда России в ООН: США голосованием против бразильской резолюции по Ближнему Востоку нанесли удар в спину своим партнёрам

Зампостпреда России в ООН: США голосованием против бразильской резолюции по Ближнему Востоку нанесли удар в спину своим партнёрам

Заместитель постпреда нашей страны ООН жёстко отреагировал на решение США ветировать проект резолюции по Ближнему Востоку, предложенный Бразилией.

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