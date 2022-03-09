Экс-арбитр Фернандес: «Контакт Бензема с Доннаруммой был, но этого недостаточно, чтобы зафиксировать нарушение»

Бывший арбитр Павел Фернандес считает, что Карим Бензема не фолил на Джанлуиджи Доннарумме. Фернандес прокомментировал эпизод с первым голом «Реала» в матче против «ПСЖ» (3:1).

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