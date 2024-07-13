«Клёвое место» для субботнего отдыха

В этнопарке Горнокнязевск стартовал семейный фестиваль рыбы. Для гостей праздника: концертная программа от творческого объединения «Эксперимент», творческие мастер-классы, рыбалка на берегу, дефиле одежды из рыбьей кожи и гастрономические удовольствия – каждый час.
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