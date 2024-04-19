В Крыму и Севастополе задержали проукраинских неонацистов из группировки «Белая Масть». Как передает корреспондент РИА «Новый День», радикалов арестовывали в Симферополе, Евпатории, Ялте, Севастополе и Керчи.
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