Турецкий генерал-майор: Украина может потерять побережье Черного моря

Украина может потерять все побережье Черного моря, если после освобождения Курской области от ВСУ не сядет за стол переговоров, заявил генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ 26 апреля для РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии