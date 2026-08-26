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«В матче с Аргентиной судья совершал ошибки против Кабо-Верде. А в нашу пользу не ошибался». Ленини о ЧМ-2026

Хавбек сборной Кабо-Верде и «Краснодара» Кевин Ленини раскритиковал судейство в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (2:3 доп.

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