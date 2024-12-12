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Бразильскому президенту сделают еще одну операцию на мозге

Бразильскому президенту сделают еще одну операцию на мозге

Бразильскому президенту Луису Инасиу Лулу да Силве предстоит новая операция. Как ранее писал «Новый День», политик был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и пережил операцию, которая должна была избавить его от гематомы.

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