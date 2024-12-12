Бразильскому президенту сделают еще одну операцию на мозге

Бразильскому президенту Луису Инасиу Лулу да Силве предстоит новая операция. Как ранее писал «Новый День», политик был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и пережил операцию, которая должна была избавить его от гематомы.
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