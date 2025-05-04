Президент Кубы приедет в Москву и останется на 9 мая

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что отправляется в Россию. Он планирует принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы и 65-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами, в воскресенье, 4 мая 2025 года, ТАСС со ссылкой на информацию политика в соцсетях.