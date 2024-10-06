Блогер-иноагент Кац подал кассационную жалобу на заочный приговор суда

Блогер Максим Кац, который признан в России лицом, исполняющим функции иностранного агента, подал кассационную жалобу на заочно вынесенный в отношении него приговор суда по делу о распространении фейков о Вооруженных силах.
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