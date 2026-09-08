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Калужские новости

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Уставный капитал калужского ГП «КРЭО» увеличен на 50 млн рублей

Уставный капитал калужского ГП «КРЭО» увеличен на 50 млн рублей

Уставный капитал регионального оператора по обращению с ТБО в Калужской области увеличен на 50 млн рублей, доля региона в капитале предприятия теперь составляет 707 892 437,07 руб.

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