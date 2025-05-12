В Москве демонтировали около 60 жилых домов с начала 2025 года

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил о темпах программы реновации: с января в городе полностью демонтировали около 60 освобожденных зданий .