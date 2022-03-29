5колесо

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  • Иван Иванов
    Лукойл "разработал" велосипед который выпускает весь мир! Но даже этот "велосипед" на импортных присадках. А свои при...ЛУКОЙЛ разработал...
  • seti14listru
    Если так пойдёт то и с отвалившимися колесами тормозить перестанут, с бамперами волокущимися по дороге уже не останав...ГИБДД запретили ш...
  • Pelegrin 2
    А те ГИБДД-шники, что на дорогах об этом знают? Сомнительно.ГИБДД запретили ш...

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