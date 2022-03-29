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seti14listru
Если так пойдёт то и с отвалившимися колесами тормозить перестанут, с бамперами волокущимися по дороге уже не останав...
ГИБДД запретили ш...
P2
Pelegrin 2
А те ГИБДД-шники, что на дорогах об этом знают? Сомнительно.
ГИБДД запретили ш...
5колесо
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Март 2022 (№ 347)
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