Сила в правде
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Сила в правде

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Почему Трамп — союзник России

Почему Трамп — союзник России

Говоря высоким стилем, этот материал автор хотел бы начать со слов глубокой признательности президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Джону Трампу.

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