Африканские принты и стиль бохо станут модными трендами ближайших лет Мода не должна диктовать, что носить — главное, чтобы одежда подходила человеку, считает модельер и организатор всероссийского конкурса дизайнеров Татьяна Ларионова.
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