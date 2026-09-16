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Русская Семёрка

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Самая страшная тюрьма СССР: что делали чекисты с зэками «спецобъекта-110»

В ноябре 1938 года в подмосковном Видном, на территории старинного Свято-Екатерининского монастыря, начала работать тюрьма, которой суждено было стать одним из самых мрачных символов сталинской эпохи.

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