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Ученые из Германии выяснили, будет ли похмелье сильнее, если смешивать разный алкоголь

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Зерно — налево, ягоды — направо. «Стоп-правило» опытных любителей алкогольных возлияний: если начать праздник с пива, а продолжить вином или коньяком, то это гарантированно наградит вас мощнейшим похмельем наутро.

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