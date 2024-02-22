Ученые из Германии выяснили, будет ли похмелье сильнее, если смешивать разный алкоголь

Зерно — налево, ягоды — направо. «Стоп-правило» опытных любителей алкогольных возлияний: если начать праздник с пива, а продолжить вином или коньяком, то это гарантированно наградит вас мощнейшим похмельем наутро.
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