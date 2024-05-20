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Тараном на налоги: олигарх задолжал бюджету миллионы

Тараном на налоги: олигарх задолжал бюджету миллионы

Изъятие РОМЗ стало лишь первой «ласточкой» в проблемах новосибирского олигарха или обиженный на изъятие актива Таран решил компенсировать потери недоплатой налогов, не сделав выводов из своего прошлого уголовного дела? В ситуации разбирался корреспондент УтроNews.

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