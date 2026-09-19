Как работают санкции против России: виды, механизмы, последствия

МОСКВА (ИА Реалист). Санкционное давление на Россию продолжает нарастать. Европейский союз готовит 21-й пакет ограничений, а Конгресс США одобрил законопроект, дающий президенту право вводить 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российского топлива.
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