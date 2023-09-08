Театр абсурда

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"Поняли с кем имеют дело!" - Весь мир хохочет над США из за беспомощность их авианосца, встретившего российские самолёты

"Поняли с кем имеют дело!" - Весь мир хохочет над США из за беспомощность их авианосца, встретившего российские самолёты

В последние дни мировые медиа неутомимо обсуждают инцидент, связанный с движением авианосца США USS Gerald R к побережью Норвегии.

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Комментарии
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Константин Котельников
Если наши научились жечь бортовую электронику пиндосов, то тем следует не тявкать, а поджать хвостики и жалобно скулить. В этот момент пиндосовский &quot;авиапросец&quot; можно было уничтожить как любую баржу.
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13 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Авионосец на дне ! Ферма для молюсков !...
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12 час.
Александр
Бред сивой кобылы.Ничего Сушки не могли сделать авианосцу,не применяя своего ракетного оружия. Такой же бред писали про эсминец &quot;Кук&quot;.
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10 час.

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