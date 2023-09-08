"Поняли с кем имеют дело!" - Весь мир хохочет над США из за беспомощность их авианосца, встретившего российские самолёты
В последние дни мировые медиа неутомимо обсуждают инцидент, связанный с движением авианосца США USS Gerald R к побережью Норвегии.
Комментарии
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Если наши научились жечь бортовую электронику пиндосов, то тем следует не тявкать, а поджать хвостики и жалобно скулить. В этот момент пиндосовский "авиапросец" можно было уничтожить как любую баржу.
Авионосец на дне ! Ферма для молюсков !...
Бред сивой кобылы.Ничего Сушки не могли сделать авианосцу,не применяя своего ракетного оружия. Такой же бред писали про эсминец "Кук".
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