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Царьград

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Группа пленных ВСУ заявила о желании воевать против киевского режима

Группа пленных ВСУ заявила о желании воевать против киевского режима

Украинский военнопленные намерены перейти на сторону России.Группа военнопленных вооруженных сил Украины заявила о своем желании перейти на сторону России и воевать против киевского режима.

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