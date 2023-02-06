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Офицер Марочко заявил, что войска РФ заняли выгодные рубежи и позиции у Северска

Офицер Марочко заявил, что войска РФ заняли выгодные рубежи и позиции у Северска

РИА Новости Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска в ходе активного наступления 4-5 февраля заняли выгодные рубежи и позиции у города Северск в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

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