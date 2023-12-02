Узники совести. Инна Иваночко – защитница советских памятников во Львове и противоядие от Фарион

Инна Иваночко - одна из самых ярких фигур в украинском оппозиционном движении. Руководительница львовской ячейки ныне запрещенной ОПЗЖ, ярый критик украинского национализма, руководитель Гуманитарной группы общественного движения «Украинский выбор».
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