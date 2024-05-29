В шаге от Майдана: парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентах

Госдеп США уже успел осудить решение Грузии по закону об иноагентах. Парламент преодолел вето президента, и теперь американцы угрожают грузинам визовыми ограничениями, хотя напомню, что Тбилиси списал этот закон как раз у Вашингтона.
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