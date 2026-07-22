Как образ России-миротворца повторяется в пророчествах разных эпох

На протяжении веков человечество пыталось заглянуть за горизонт истории. В периоды больших потрясений — войн, революций, смены империй — люди вновь обращались к пророчествам, религиозным преданиям и попыткам математически предсказать будущее.
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