Битва у Антоновского моста: крупнейшее контрбатарейное сражение за «остров мертвых» 1 июля в ходе операции, сообщили военкоры, нашим бойцам удалось выдавить отряды ВСУ вблизи моста на Антоновском острове.
Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра стал братской могилой украинского десанта
Комментарии
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Сергей Храмов
Если спецоперация на украине не хочет наступать на свои грабли, то надо спускать воду с каскада плотин на р. Днепр. Начинать надо с Днепровской ГЭС. Проделав ракетами в теле плотины столько дырок для затопления всех островов. При снижении уровня воды проделать ракетами дырки в Среднеднепровской ГЭС и так далее до границы украины. РВСН. Это позволит после перемалывания всех укрофашистов через несколько месяцев легко установить понтонные переправы через Днепр на правый берег. РВСН.
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11 час.
СХ
Сергей Храмов
Если спецоперация на украине не хочет наступать на свои грабли, то надо спускать воду с каскада плотин на р. Днепр. Начинать надо с Днепровской ГЭС. Проделав ракетами в теле плотины столько дырок для затопления всех островов. При снижении уровня воды проделать ракетами дырки в Среднеднепровской ГЭС и так далее до границы украины. РВСН. Это позволит после перемалывания всех укрофашистов через несколько месяцев легко установить понтонные переправы через Днепр на правый берег. РВСН.
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11 час.
AB
Anlrey Boracow
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10 час.
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