Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра стал братской могилой украинского десанта

Сергей Храмов

Если спецоперация на украине не хочет наступать на свои грабли, то надо спускать воду с каскада плотин на р. Днепр. Начинать надо с Днепровской ГЭС. Проделав ракетами в теле плотины столько дырок для затопления всех островов. При снижении уровня воды проделать ракетами дырки в Среднеднепровской ГЭС и так далее до границы украины. РВСН. Это позволит после перемалывания всех укрофашистов через несколько месяцев легко установить понтонные переправы через Днепр на правый берег. РВСН.