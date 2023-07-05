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Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра стал братской могилой украинского десанта

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра стал братской могилой украинского десанта

Битва у Антоновского моста: крупнейшее контрбатарейное сражение за «остров мертвых» 1 июля в ходе операции, сообщили военкоры, нашим бойцам удалось выдавить отряды ВСУ вблизи моста на Антоновском острове.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Если спецоперация на украине не хочет наступать на свои грабли, то надо спускать воду с каскада плотин на р. Днепр. Начинать  надо с Днепровской ГЭС. Проделав ракетами в теле плотины столько дырок для затопления всех островов.  При снижении уровня воды проделать ракетами дырки в Среднеднепровской ГЭС и так далее до границы украины. РВСН. Это позволит после перемалывания всех укрофашистов через несколько месяцев легко установить понтонные переправы через Днепр на правый берег.  РВСН.
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11 час.
СХ
Сергей Храмов
Если спецоперация на украине не хочет наступать на свои грабли, то надо спускать воду с каскада плотин на р. Днепр. Начинать  надо с Днепровской ГЭС. Проделав ракетами в теле плотины столько дырок для затопления всех островов.  При снижении уровня воды проделать ракетами дырки в Среднеднепровской ГЭС и так далее до границы украины. РВСН. Это позволит после перемалывания всех укрофашистов через несколько месяцев легко установить понтонные переправы через Днепр на правый берег.  РВСН.
Ответить
11 час.
AB
Anlrey Boracow
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10 час.

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