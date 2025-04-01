В США признали умершими 9,9 млн граждан старше 120 лет, числившихся живыми

Американский департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE) сообщил об исключении из системы социального обеспечения США около 10 млн индивидуальных страховых номеров, которые принадлежали гражданам в возрасте старше 120 лет.
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