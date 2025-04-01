Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 244 подписчика

В США признали умершими 9,9 млн граждан старше 120 лет, числившихся живыми

В США признали умершими 9,9 млн граждан старше 120 лет, числившихся живыми

Американский департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE) сообщил об исключении из системы социального обеспечения США около 10 млн индивидуальных страховых номеров, которые принадлежали гражданам в возрасте старше 120 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх