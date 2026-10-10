Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» на своем сайте.
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