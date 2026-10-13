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1 подписчик

Взяли щенка из приюта, этот маленький хитрец установил в доме свои порядки

Взяли щенка из приюта, этот маленький хитрец установил в доме свои порядки

Мы ехали в приют с четким, утвержденным на семейном совете планом. Мой муж Дима, человек с аналитическим складом ума и железобетонными принципами, зачитал этот план еще за завтраком.

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