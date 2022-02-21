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Иммунолог Крючков оценил эффективность иммуномодуляторов для профилактики COVID

Иммунолог Крючков оценил эффективность иммуномодуляторов для профилактики COVID

Иммунолог Николай Крючков оценил эффективность приёма иммуномодуляторов — специализированных лекарственных препаратов, которые улучшают состояние иммунной системы, для предотвращения заболевания гриппом, ОРВИ или же коронавирусной инфекцией.

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