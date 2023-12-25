В Крынках тяжелейшая ситуация: «Солнцепеки» выжигают ВСУ, на смену присылают новых

Они подчеркивают, что освобождение Крынок стало ключевой задачей ВС РФ на Херсонском направлении. Несмотря на это, украинское командование продолжает предпринимать попытки перебросить резервные силы к селу через реку Днепр.
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