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В Крынках тяжелейшая ситуация: «Солнцепеки» выжигают ВСУ, на смену присылают новых

В Крынках тяжелейшая ситуация: «Солнцепеки» выжигают ВСУ, на смену присылают новых

Они подчеркивают, что освобождение Крынок стало ключевой задачей ВС РФ на Херсонском направлении. Несмотря на это, украинское командование продолжает предпринимать попытки перебросить резервные силы к селу через реку Днепр.

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