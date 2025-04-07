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Царьград

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Алексей Лемин призвал жителей Абакана на уборку после урагана

Алексей Лемин призвал жителей Абакана на уборку после урагана

Глава Абакана, Алексей Лемин, призвал горожан и организации объединиться для уборки города после урагана, поразившего Хакасию 5 апреля.

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