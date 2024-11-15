Китайская компания обучила соперника GPT-4 всего с 2000 графическими процессорами

Поскольку китайские компании не имеют доступа к десяткам тысяч передовых графических процессоров ИИ от таких компаний, как Nvidia, компаниям из этой страны приходится внедрять инновации для обучения своих передовых моделей ИИ.
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