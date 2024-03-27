Опубликованы спутниковые снимки американского моста, в который врезался контейнеровоз

Контейнеровоз протаранил автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки / © Maxar Technologies В результате обрушения нескольких пролетов моста под воду ушли от пяти до семи автомобилей, а шесть человек числятся пропавшими без вести.
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