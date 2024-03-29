В реальности «Титаник» тонул не так «эффектно»

﻿﻿Насколько достоверны события, изображенные в фильме «Титаник» с Леонардо Ди Каприо в главной роли? Хорошо ли они осознавали катастрофу Российской империи? Почему на лайнере не хватило лодок, чтобы перевезти всех пассажиров?Кто виноват в столкновении с айсбергом, капитан Эдвард Смит? "Непотопляемая Молли Браун", капитан лодки.