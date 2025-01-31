Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Отставной дипломат призвал учредить трибунал и казнить Вучича

Отставной дипломат призвал учредить трибунал и казнить Вучича

В статье для прозападного издания Danas в прошлом югославский дипломат Любомир Анджелкович, ссылаясь на опыт африканских стран, призвал оппозицию собрать Конгресс народного оздоровления (КНО), который должен будет взять власть в стране.

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