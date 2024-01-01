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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егоров назвал условия Коржа в «Титане»: «Зарплата – 120 тысяч рублей, жилье – 60. Премии за игры, победы и дополнительные бонусы»

«Ну, раз Александр Зуев говорит про Райзена как про балабола в контексте предложения, увеличенного в 2 раза, то Корж назвал нам следующие условия в «Титане»: Зарплата – 120 тысяч рублейЖилье – 60Премии за игры, победы, доп.

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