Егоров назвал условия Коржа в «Титане»: «Зарплата – 120 тысяч рублей, жилье – 60. Премии за игры, победы и дополнительные бонусы»

«Ну, раз Александр Зуев говорит про Райзена как про балабола в контексте предложения, увеличенного в 2 раза, то Корж назвал нам следующие условия в «Титане»: Зарплата – 120 тысяч рублейЖилье – 60Премии за игры, победы, доп.