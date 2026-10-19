Переговоры по миграционным вопросам между лидерами стран Евросоюза на саммите сообщества носили ожесточенный характер, атмосфера на дебатах была ужасной.
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