Коммунальщики Ямала летом заменили более 90 км ветхих инженерных коммуникаций

На Ямале за лето заменено свыше 90 километров устаревших инженерных коммуникаций. Коммунальные службы ЯНАО уже завершают подготовку инфраструктуры к зиме, сообщил директор окружного департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ Дмитрий Афанасьев.
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