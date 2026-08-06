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Север Пресс

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Коммунальщики Ямала летом заменили более 90 км ветхих инженерных коммуникаций

Коммунальщики Ямала летом заменили более 90 км ветхих инженерных коммуникаций

На Ямале за лето заменено свыше 90 километров устаревших инженерных коммуникаций. Коммунальные службы ЯНАО уже завершают подготовку инфраструктуры к зиме, сообщил директор окружного департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ Дмитрий Афанасьев.

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