Политолог Карнаухов: Если вы подписаны на Якова Кедми, вы читаете СБУ

Политолог Сергей Карнаухов в эфире канала «Соловьев LIVE» объяснил, почему «если вы подписаны на Якова Кедми, вы читаете СБУ».
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