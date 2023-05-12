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Политолог Карнаухов: Если вы подписаны на Якова Кедми, вы читаете СБУ

Политолог Карнаухов: Если вы подписаны на Якова Кедми, вы читаете СБУ

Политолог Сергей Карнаухов в эфире канала «Соловьев LIVE» объяснил, почему «если вы подписаны на Якова Кедми, вы читаете СБУ».

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