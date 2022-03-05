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Дадонов прервал серию из 14 матчей без очков. У него 10+12 в 54 играх

Евгений Дадонов прервал серию из 14 матчей без очков. Форвард «Вегаса» стал одним из ассистентов при шайбе Бена Хаттона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:4).

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