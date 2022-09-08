Юрий Кот: Необходима денацификация и демилитаризация Киева, Львова, Житомира и Одессы

Член ГСА Запорожья Владимир Рогов призвал к демилитаризации правого берега Днепра. Публицист, политолог, автор книги «Украинцы! Мы русские! Какой восторг!» Юрий Кот рассказал читателям «Журналистской правды» о том, почему важна деукраинизация.
Член ГСА Запорожья Владимир Рогов призвал к демилитаризации правого берега Днепра. Публицист, политолог, автор книги «Украинцы! Мы русские! Какой восторг!» Юрий Кот рассказал читателям «Журналистской правды» о том, почему важна деукраинизация.
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