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Юрий Кот: Необходима денацификация и демилитаризация Киева, Львова, Житомира и Одессы

Член ГСА Запорожья Владимир Рогов призвал к демилитаризации правого берега Днепра. Публицист, политолог, автор книги «Украинцы! Мы русские! Какой восторг!» Юрий Кот рассказал читателям «Журналистской правды» о том, почему важна деукраинизация.

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