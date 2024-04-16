Москва может взять под контроль еще 45 городов, — британский эксперт Алиса БронскаяБританский эксперт Александр Меркурис высказал мнение о возможности России взять под свой контроль оставшиеся 45 городов в центральной части Донбасса в ходе интервью на YouTube-канале Danny Haiphong.
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