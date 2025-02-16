На 23 февраля россияне будут отдыхать в Петербурге и Стамбуле

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования, оформленные на 22–23 февраля, и рассказал, в каких российских и зарубежных городах его клиенты проведут праздничные выходные.
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