Мать из Перми судят за убийство 9-летнего сына

Следственный комитет России предъявил обвинение 34-летней женщине в убийстве 9-летнего сына. Трагедия произошла в Перми, где мать напала на ребенка в своей квартире, задушила его и нанесла ножевые ранения.
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