Полковник Кнутов: Украина отремонтировала старые ЗСУ «Шилка», чтобы бросить их на Донбасс

wikipedia.org / Sgt. Ryan Ward, U.S. Marine Corp / Общественное достояние Модернизация не сделает из украинских самоходных установок «Шилка» современное средство ПВО, однако Киев сможет использовать их для наземных операций на юго-востоке страны.
wikipedia.org / Sgt. Ryan Ward, U.S. Marine Corp / Общественное достояние Модернизация не сделает из украинских самоходных установок «Шилка» современное средство ПВО, однако Киев сможет использовать их для наземных операций на юго-востоке страны.
Свежие комментарии