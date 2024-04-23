Молодым женщинам на Тенерифе жить небезопасно: мнение местных жителей

На Канарский островах вновь проходят массовые протесты - насколько это вообще возможно назвать протестами - против непристойного поведения туристов в курортных зонах и в местах компактного проживания местного населения.
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