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Молодым женщинам на Тенерифе жить небезопасно: мнение местных жителей

Молодым женщинам на Тенерифе жить небезопасно: мнение местных жителей

На Канарский островах вновь проходят массовые протесты -  насколько это вообще возможно назвать протестами - против непристойного поведения туристов в курортных зонах и в местах компактного проживания местного населения.

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